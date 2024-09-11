Yasa dışı bahis operasyonu: 74 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu, 1 adet otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

YASA DIŞI BAHİSTEN 3 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda Elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı organizasyon suç örgütü tespit edildi. Suç örgütünün, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin Türk lirası işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.