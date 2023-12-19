Yasa dışı bahis operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarında yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adresi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 30 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Dron ve özel harekat destekli yapılanyapılan operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.