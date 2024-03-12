Yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 11 ilde operasyon:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak Sibergöz operasyonları gerçekleştirdi.

BANKA HESAPLARINDA 600 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla'da operasyon düzenledi.

Şüphelilerin; ATM'ler üzerinden QR kod ve cepbank yöntemi ile birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettikleri belirlendi. Suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla yurt dışına çıkartılarak akladıkları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon Türk lirası işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİSE DARBE

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır ve Konya'da operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin; "Egebet" isimli güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısı ile paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde oldukları tespit edilen 51 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİSTEN 50 MİLYON TL'LİK VURGUN

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin; üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri ve bu hesapların kontrollerinin sağlanarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yaptıkları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar kullanılarak akladıkları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

"DOLANCILARIN ENSESİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.