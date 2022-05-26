Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis oynayan 10 bin kişiye 42 bin liraya kadar ceza kesilecek
Giriş Tarihi: 26.5.2022 12:07 Son Güncelleme: 26.5.2022 12:14

Yasa dışı bahis oynayan 10 bin kişiye 42 bin liraya kadar ceza kesilecek

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yasa dışı bahis oynayan 10 bin kişiye 42 bin liraya kadar ceza kesilecek

Kayseri'de yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 81 ilden hesaplarına 183 milyon lira para akışı gerçekleşen çete üyelerinin, paraları Kıbrıs'taki çete liderine gönderdikleri belirlendi. Operasyon kapsamında Türkiye genelinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye ise 10 bin lira ile 42 bin lira arasında para cezası uygulanacak.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon düzenledi. Yurtdışı merkezli bahis çetesinin Kayseri sorumlusu olduğu belirlenen M.V'nin emrinde çalışan 10 kişi ile birlikte 81 ilden hesaplara aktarılan bahis paralarını yurtdışındaki çete liderine aktardığı belirlendi. M.V'nin altında saha sorumlusu ve kasa-çekçi olarak çalışan H.Y ve İ.Y'ye bağlı 8 cepçinin ise 7/24 esaslı 3 vardiya çalışarak bankamatiklerden para çekme işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

HESAPLARINA 183 MİLYON LİRA AKTARILDI

Çetenin İnterbahis sitesi üzerinden banka hesaplarına yasa dışı bahis nedeniyle 81 ilden 6-7 ay gibi bir sürede 183 milyon lira aktarıldığı belirlendi. Bu paraların cepçiler tarafından bankamatiklerden çekilerek Kayseri sorumlusu M.V'ye getirildiği, M.V'nin ise parayı yurt dışındaki lire aktardığı tespit edildi.

YASADIŞI BAHİS OYNAYAN 10 KİŞİYE CEZA YAZILACAK

Çete üyelerinin banka hesaplarını mercek altına alan Kayseri polisi, bahis oynadığı belirlenen 10 bin kişiyi tespit etti. Bahis için çete üyelerinin hesaplarına para yatıran 10 kişi hakkında ise 10 bin 47 lira ile 41 bin 910 lira arasında para cezası uygulanacak.

ÇETE ÜYESİ 12 KİŞİ YAKALANDI

Yasadışı bahis çetesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında Kayseri'de 10, Mardin'de ise 1 adresi eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Evlere yapılan baskınlarda çetenin Kayseri sorumlusu ile birlikte 12 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesindeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen çete üyeleri daha sonra adliyeye sevk edildi.

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