Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis sitesinin geliri dudak uçuklattı: 12.6 milyon lira!
Giriş Tarihi: 24.5.2022 14:08 Son Güncelleme: 24.5.2022 14:10

Yasa dışı bahis sitesinin geliri dudak uçuklattı: 12.6 milyon lira!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yasa dışı bahis sitesinin geliri dudak uçuklattı: 12.6 milyon lira!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde polis ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından 30 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çete üyelerinin yasa dışı bahis sitesi “tipobet365” üzerinden 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde ettikleri ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan 30 kişilik çete üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa dışı çetesi üyesi 23 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. 7258 sayılı "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun" kapsamında para transferine aracılık eden hesaplar üzerinden yapılan incelemede çete üyelerinin "tipobet365" isimli yasa dışı bahis sitesi üzerinden 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde ettikleri ortaya çıktı.

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Yasa dışı bahis sitesinin geliri dudak uçuklattı: 12.6 milyon lira!
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