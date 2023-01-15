Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.1.2023 11:33 Son Güncelleme: 15.1.2023 11:51

Yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı

Türkiye genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının koordinesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 45 kişi gözaltına alınırken, aranan 858 kişi yakalandı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde, Türkiye genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik 10 bin 103 ekip, 34 bin 445 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatan 19 iş yerinde bulunan 47 kişi hakkında adli işlem, 58 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulandı. Ayrıca, 20 kişi gözaltına alınırken, aranan 453 kişi de yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında da 16 bin 364 iş yeri ve deniz aracı ile 434 dernekte arama yapıldı. Söz konusu uygulamalarda 25 kişi gözaltına alınırken, aranan 405 kişi yakalandı ve 87 kişi hakkında adli işlem, 475 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Toplamda 100 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapılırken bunlardan 19'u kapatıldı.

Yaklaşık 35 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, bir miktar para, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 144 mermi, 1 kesici ve delici alet, 16 kumar ve oyun makinesi, 7 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 80 bin 240 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
Kutlu ana
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İyi Parti’deki kavganın şifreleri
Erdoğan, sivilliğinin zekâtını verse...
İki haftalığına geldi ‘Demirbaş’ oldu
SON DAKİKA! Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA