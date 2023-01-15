Yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde, Türkiye genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik 10 bin 103 ekip, 34 bin 445 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatan 19 iş yerinde bulunan 47 kişi hakkında adli işlem, 58 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulandı. Ayrıca, 20 kişi gözaltına alınırken, aranan 453 kişi de yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında da 16 bin 364 iş yeri ve deniz aracı ile 434 dernekte arama yapıldı. Söz konusu uygulamalarda 25 kişi gözaltına alınırken, aranan 405 kişi yakalandı ve 87 kişi hakkında adli işlem, 475 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Toplamda 100 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapılırken bunlardan 19'u kapatıldı.

Yaklaşık 35 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, bir miktar para, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 144 mermi, 1 kesici ve delici alet, 16 kumar ve oyun makinesi, 7 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 80 bin 240 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.