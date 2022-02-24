Yasa dışı kumar oynarken böyle yakalandılar! Adrese mühür vuruldu

İstanbul Polisi; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Safa Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığını tespit etti. Adrese giren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adreste oyun oynayan kişilerin olduğunu, masaların üzerinde oyun kağıtları ile paraların bulunduğunu tespit etti.

Operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Söz konusu adreste yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen altı kişiye toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi A.C. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Söz konusu iş yerinde sigortasız olarak çalıştırıldığı, yabancı uyruklu olduğu ve kaçak durumda bulunduğu belirlenen bir kişi sınır dışı edildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen adres de Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.