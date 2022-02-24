Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı kumar oynarken böyle yakalandılar! Adrese mühür vuruldu
Giriş Tarihi: 24.2.2022 13:02 Son Güncelleme: 24.2.2022 13:14

Yasa dışı kumar oynarken böyle yakalandılar! Adrese mühür vuruldu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yasa dışı kumar oynarken böyle yakalandılar! Adrese mühür vuruldu

İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiye toplam 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri mühürlendi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Polisi; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Safa Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığını tespit etti. Adrese giren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adreste oyun oynayan kişilerin olduğunu, masaların üzerinde oyun kağıtları ile paraların bulunduğunu tespit etti.

Operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Söz konusu adreste yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen altı kişiye toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi A.C. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Söz konusu iş yerinde sigortasız olarak çalıştırıldığı, yabancı uyruklu olduğu ve kaçak durumda bulunduğu belirlenen bir kişi sınır dışı edildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen adres de Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı başladı! Putin emri verdi patlama sesleri arka arkaya geldi! Donbas'a askeri operasyon
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA: Ukrayna'dan yeni açıklama: 50 Rusya askerini öldürdük! 6 uçak ve 4 tankı vurduk!
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı başladı! Dünyadan tepkiler peş peşe geldi: Dehşete düştük...
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı alarma geçirdi: "İkinci dünya savaşından bu yana..."
Gaye Dümen ‘Miras için büyük tezgah dönüyor’ Haydar Dümen’in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı!
Son dakika: Putin'in işgal emri sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Putin'e çok ağır sözler: Rus halkına sesleniyorum, bu şeytan bir ulusu yok etmek istiyor
Son dakika: Rusya Ukrayna'da radar üssünü vurdu! Mariupol'da alevler yükseliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasa dışı kumar oynarken böyle yakalandılar! Adrese mühür vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA