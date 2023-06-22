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Giriş Tarihi: 22.6.2023 10:22 Son Güncelleme: 22.6.2023 10:30

Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir çete çökertildi. 27 kişi yakalandı. Çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonla el konulan suç unsurları İstanbul Emniyeti’nde sergilendi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kurdukları silah atölyelerinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 31 kişilik bir çeteye İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir otomatik tüfek, dört pompalı tüfek, 76 ruhsatsız tabanca, 84 şarjör ve 276 mermi ele geçirildi. Operasyonla el konulan suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar | Video

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Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar
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