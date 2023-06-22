İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kurdukları silah atölyelerinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 31 kişilik bir çeteye İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir otomatik tüfek, dört pompalı tüfek, 76 ruhsatsız tabanca, 84 şarjör ve 276 mermi ele geçirildi. Operasyonla el konulan suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Yasa dışı silah çetesine operasyon… Bunlarla yakalandılar | Video