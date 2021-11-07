Yasa dışı silah imalathanesinde suçüstü... Desen işleme makinesi buldular

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi Orta Mahallesi'nde bulunan bir adrese "Yasa Dışı Silah Ticareti" operasyonu düzenledi. Çok sayıda silah ve silah malzemesi bulundurulduğu tespit edilen adreste yapılan aramalarda; iki tabanca, 18 şarjör, 20 namlu, altı bin 561 mermi, silahların üzerine desen işlemek için kullanılan bir makine, üç seri atış sağlayan aparat, bir matkap, 27 tabanca kutusu ve farklı ebatlarda çok sayıda silah icra mili ve yayı ele geçirildi.

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Yasa dışı silah imalatı yapılan adreste gözaltına alınan M.E. isimli şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.