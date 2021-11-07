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Giriş Tarihi: 7.11.2021 11:55 Son Güncelleme: 7.11.2021 13:31

Yasa dışı silah imalathanesinde suçüstü... Desen işleme makinesi buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yasa dışı silah imalathanesinde suçüstü... Desen işleme makinesi buldular

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı yapılan bir adreste silahlar, binlerce mermi ve silahların üzerine desen işlemek için kullanılan bir makine ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi Orta Mahallesi'nde bulunan bir adrese "Yasa Dışı Silah Ticareti" operasyonu düzenledi. Çok sayıda silah ve silah malzemesi bulundurulduğu tespit edilen adreste yapılan aramalarda; iki tabanca, 18 şarjör, 20 namlu, altı bin 561 mermi, silahların üzerine desen işlemek için kullanılan bir makine, üç seri atış sağlayan aparat, bir matkap, 27 tabanca kutusu ve farklı ebatlarda çok sayıda silah icra mili ve yayı ele geçirildi.

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Yasa dışı silah imalatı yapılan adreste gözaltına alınan M.E. isimli şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Yasa dışı silah imalathanesinde suçüstü... Desen işleme makinesi buldular
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