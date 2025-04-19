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Giriş Tarihi: 20.4.2025

Yasadışı bahis çetesi çökertildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yasadışı bahis çetesi çökertildi
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda, 14 Nisan'da Diyarbakır merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa'yı kapsayan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, operasyon süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte 71'i Diyarbakır'da olmak üzere 79 şüpheli yakalandı.
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Yasadışı bahis çetesi çökertildi
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