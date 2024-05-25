Yasadışı bahis çetesine darbe 40 gözaltı

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis çetesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında toplam 89 kişilik çeteye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda çete elebaşı Ferdi A'nın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu, 31 şüphelinin ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari olan 16 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi. Yapılan aramalarda, 53 bin 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca, 57 telefon, 112 sim kart, 5 laptop, 2 hard disk, 3 flash bellek, 1 soğuk cüzdan ve 4 hafıza kartı ele geçirildi.Çete üyelerinin özellikle yabancı menşeli birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerini yönettiği, mobil uygulamalar kullanarak haberleştikleri, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanlarının para yatırma-çekme işlemlerini organize ettikleri, paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, çete elebaşının sık sık yurt dışına çıktığı belirlendi. Çetenin, bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon doları kontrol ettiği tespit edildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu şüphelilerden 26'sı dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.