Yasadışı bahis çetesine operasyon: 26 kişi hakkında tutuklama talep edildi

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbarlara istinaden çalışma başlatıldı. Çalışmalarda yabancı menşeili birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerinin yönetildiği çete marifetiyle organize edildiği belirlendi. Grubun mobil uygulamalar kullanarak haberleştiği, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para yatırma çekme işlemlerini organize ettikleri tespit edildi. Ayrıca paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, yapılan teknik ve fiziki takiplerde örgüt liderinin sık sık yurt dışına çıktığı, bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon dolar gibi parayı kontrol ettikleri tespit edildi.

89 ŞAHSA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERAYON OLDU

Yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt lideri Ferdi Akdağ ile birlikte toplam 89 kişilik çeteye yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 53 bin 800 dolar, 1 adet ruhsatsız tabancaya, 57 adet telefona, 112 adet sim karta, 5 adet laptopa, 2 adet hard diske, 3 adet flash belleğe, 1 adet ledger (soğuk cüzdana), 4 adet hafıza kartına el konuldu. 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, 31 şüpheli şahsın alınan ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari olan 16 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

26 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 42'si bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 26'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.