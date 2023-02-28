Yasadışı bahis çetesine operasyon: 35 gözaltı

Çeşitli bankalardan hesap açarak kiraladıkları kartlar üzerinden yaklaşık 150 milyon TL haksız kazancı aklamaya çalışan suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasadışı bahis ve kumarla sağladıkları haksız kazancı dijital para ve banka kurumları üzerinden aktardıkları belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 aylık teknik fiziki takip çalışmaları sonucunda 38 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin firar durumda olduğu kaydedildi.

Yapılan aramalarda 30 bin 100 dolar, 5 bin TL, 66 adet cep telefonu, 247 adet sim kart, 19 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 23 adet flash bellek, 2 adet sabit disk, 4 adet hafıza kartı ve yaklaşık 3 bin adet muhtelif banka kartları muhafaza altına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.