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Giriş Tarihi: 26.5.2022 09:31 Son Güncelleme: 26.5.2022 09:50

Yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarından 6 milyon 131 bin TL para çıktı.

Borcu olanları ve kolay yoldan çok para kazanmak isteyenleri hedef alarak insanları mağdur eden yasadışı bahis sitelerinin önüne geçmek ve vatandaşlar üzerinden haksız kazancın engellenmesi sağlamak için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Konya'nın da aralarında olduğu birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince internet üzerinden yasadışı bahis oynatılan bir site tespit edildi. Tespit edilen internet sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL değerinde suç geliri para olduğu ve bu para ile bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yasadışı kumar oynatan ve para nakline aracılık eden 3 şüpheli evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
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