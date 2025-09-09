Yasadışı bahis operasyonu: 89 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Üçüncü şahıslar üzerinden para akışı sağlayıp "yasadışı finans evleri" kurduğu tespit edilen 89 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis ile mücadelesi kapsamında yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor. Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırmaları neticesinde, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının olduğu ve şüpheli şahısların örgütlü biçimde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları tespit edildi.

5 MİLYARLIK İŞLEM

Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasadışı finans evi"nde olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri ve saha eylemleri tespit edildiği ve finansal analiz çalışmasında şüphelilerin 5 milyar TL'lik işlem hacminin olduğu ortaya çıktı. 89 şüphelinin hepsi gözaltına alındı.