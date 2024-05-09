Yasadışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahisle ilgili yaptığı çalışmada, 24 adres ve 23 şüpheliyi belirlendi. Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise suçta kullandığı değerlendirilen 17 adet cep telefonu, 16 adet sim kartı, 1 adet hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürülürken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.