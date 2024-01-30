Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında başlattığı çalışmalarda, kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis yapan 9 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, kent merkezinde bulunan Mahmudiye Mahallesi ve Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 37 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 20 adet banka kartı, bin 800 lira para, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5'ine ev hapsi cezası, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.