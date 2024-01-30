Haberler Yaşam Haberleri Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:05 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:55

Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında, kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında başlattığı çalışmalarda, kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis yapan 9 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, kent merkezinde bulunan Mahmudiye Mahallesi ve Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 37 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 20 adet banka kartı, bin 800 lira para, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5'ine ev hapsi cezası, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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