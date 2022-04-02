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Giriş Tarihi: 2.4.2022 11:55 Son Güncelleme: 2.4.2022 12:28

Yasadışı bahis oynatan grup çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yasadışı bahis oynatan grup çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan 3 gruba yönelik gerçekleştirdiği operasyon ile çökertti. Grupların, yurt dışı kaynaklı sitelere ait yasadışı bahis işini organize ettikleri ortaya çıkarken paranın takip edilmesinin önüne geçebilmek için parayı elden aldıkları ve yatırdıkları ortaya çıktı. Siber polisin operasyonunda gözaltına alın 20 şüpheliden 10’u tutuklanırken 9’u da adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis organize eden 3 farklı grubu tespit etti. Siber polis, soruşturmasında grupların yasa dışı bahis oynanması ve oynatılması amacı ile oyunculara kullanıcı adı ve şifre verdiğini belirledi.

Ayrıca paranın takip edilmesinin önüne geçmek amacıyla elden para yatırma ve çekme işlemleri yaparak yurt dışı kaynaklı sitelere ait yasadışı bahis işini organize ettiklerini de tespit etti. Siber polis çalışmasını derinleştirdiğinde grupların, yasadışı bahis oynanması için çevre il ve ilçelere bayilik verdiklerini belirledi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.




Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video




Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Elmadağ Sulh Ceza Hakimliği 10 kişiyi tutaklarken 9 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Yasadışı bahis oynatan grup çökertildi
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