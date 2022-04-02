Yasadışı bahis oynayan grup çökertildi

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis organize eden 3 farklı grubu tespit etti. Siber polis, soruşturmasında grupların yasa dışı bahis oynanması ve oynatılması amacı ile oyunculara kullanıcı adı ve şifre verdiğini belirledi.
Ayrıca paranın takip edilmesinin önüne geçmek amacıyla elden para yatırma ve çekme işlemleri yaparak yurt dışı kaynaklı sitelere ait yasadışı bahis işini organize ettiklerini de tespit etti. Siber polis çalışmasını derinleştirdiğinde grupların, yasadışı bahis oynanması için çevre il ve ilçelere bayilik verdiklerini belirledi.
Şüphelilerin ikametleri ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Elmadağ Sulh Ceza Hakimliği 10 kişiyi tutaklarken 9 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı.