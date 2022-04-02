Yasadışı bahis oynayan grup çökertildi

Ayrıca paranın takip edilmesinin önüne geçmek amacıyla elden para yatırma ve çekme işlemleri yaparak yurt dışı kaynaklı sitelere ait yasadışı bahis işini organize ettiklerini de tespit etti. Siber polis çalışmasını derinleştirdiğinde grupların, yasadışı bahis oynanması için çevre il ve ilçelere bayilik verdiklerini belirledi.