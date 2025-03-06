Haberler Yaşam Haberleri Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 6.3.2025 08:39 Son Güncelleme: 6.3.2025 08:59

Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 8 il merkezli olarak düzenlenen “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 250 milyon lira değerinde 13 araç, 3 villa, 3 şirket, İstanbul ve Aydın’da 2 otel ile 7 milyon 500 bin dolar değerinde kripto varlık hesabına el konuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir olmak üzere 8 il merkezli olarak toplam 28 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları, çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçuna karıştıkları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları ve suç işlemek amacıyla örgüt kurup bu örgütlere üye oldukları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden "bungalov ve kapora dolandırıcılığı" yaptıkları, yüksek kazanç vaadiyle yatırım adı altında insanları dolandırdıkları, G.R. liderliğindeki suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönettikleri ve suçtan elde edilen paraları paravan şirketler ile kripto varlıklara dönüştürerek akladıkları tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden çocuk istismarı görüntüleri sattıkları da ortaya çıktı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları tanımadıkları kişilere para göndermemeleri ve kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmamaları konusunda uyardı. Yerlikaya, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu belirterek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

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Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 103 şüpheli gözaltına alındı
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