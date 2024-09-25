Haberler Yaşam Haberleri Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.9.2024 11:07 Son Güncelleme: 25.9.2024 11:25

Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı

Mersin polisinin yasadışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla teknik destekli çalışmalar kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Bekir COŞKUN
Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 51 şüpheliden 18’i tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla teknik destekli çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 51 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada hakkında Silahlı Tehdit suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi Ö.T. isimli şahısta yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında, çok sayıda dijital materyal av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları, pos cihazları, kaçak bandroller, 480 bin TL para, 900 dolar ve Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest, 5 şüpheli mahkemeden serbest kalırken, 6 şüpheli savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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Yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı
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