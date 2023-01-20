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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Yasadışı bahse 6.3 milyon liralık suçüstü

Emir SOMER Emir SOMER
Yasadışı bahse 6.3 milyon liralık suçüstü
İSTANBUL merkezli 2 ilde 5 adres ve 3 araca yapılan yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilen 6.3 milyon Türk Lirası, tek seferde yakalanan en yüksek nakit meblağ olarak kayıtlara geçti. Aramalarda ayrıca yasadışı bahis hesaplarının tutulduğu 2 defter, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 238 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şebeke üyelerinden 4'ü tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Şebekenin kasa evi adını verdikleri lüks rezidansta sakladıkları paraları Kapalıçarşı'daki kuyumcu üzerinden havale ile akladıkları, diğer adı "Pat pat" olan "Hawala" adlı transfer yöntemiyle yurtdışına aktarmaya çalıştıklarını tespit edildi.

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Yasadışı bahse 6.3 milyon liralık suçüstü
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