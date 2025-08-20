Yasadışı bahse jandarma darbesi

İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatan ve yasadışı para transferlerine aracılık ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları da dolandırdıkları belirlenen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasadışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasadışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.