Yasadışı organ ticareti yapan 3 yabancı tutuklandı

Bursa polisi, yasadışı organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan yabancı uyrukluları tespit etti. Organ alıcı adayı İsrail uyruklu Y.K. ile organ donörü adayı kardeşi İsrail uyruklu S.K. isimli şahıslar böbrek nakli için başvuru yaptı. Çapraz yapılacak olan bağışta İsrail uyruklu Y.K. kendisine uygun olan böbreği alacak, kardeşi S.K. da böbreklerinden birini organ bekleyen ve doku uyumu olan bir hastaya bağışlayacaktı. Yapılan incelemelerde asıl başvuru yapan şahısların kardeş olmadıkları, sahte pasaport ve evrak kullandıkları belirlendi. S.K.'nın yerine hastaneye başvuru yapan kişinin Suriye uyruklu İ.E.T. olduğu tespit edildi. Tüm olayı organize ettiği anlaşılan Suriye uyruklu A.A.'nın, İsrail uyruklu şahıslardan 40 bin dolar aldığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basan polis, A.A.'yı evinde yakaladı. Yapılan aramalarda üzerinde Arapça ve İbranice dilinde yazıların bulunduğu bahse konu olayla alakalı delil niteliği taşıyan ajanda ve not kâğıdına el konuldu. A.A.'nın yanı sıra İ.E.T., İsrail uyruklu Y.K. ve S.K. da gözaltına alındı. A.A., Y.K. ve S.K. tutuklanırken, İ.E.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.