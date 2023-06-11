Haberler Yaşam Haberleri Yasadışı organ ticareti yapan 3 yabancı tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.6.2023

Yasadışı organ ticareti yapan 3 yabancı tutuklandı

İHA
Yasadışı organ ticareti yapan 3 yabancı tutuklandı
Bursa polisi, yasadışı organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan yabancı uyrukluları tespit etti. Organ alıcı adayı İsrail uyruklu Y.K. ile organ donörü adayı kardeşi İsrail uyruklu S.K. isimli şahıslar böbrek nakli için başvuru yaptı. Çapraz yapılacak olan bağışta İsrail uyruklu Y.K. kendisine uygun olan böbreği alacak, kardeşi S.K. da böbreklerinden birini organ bekleyen ve doku uyumu olan bir hastaya bağışlayacaktı. Yapılan incelemelerde asıl başvuru yapan şahısların kardeş olmadıkları, sahte pasaport ve evrak kullandıkları belirlendi. S.K.'nın yerine hastaneye başvuru yapan kişinin Suriye uyruklu İ.E.T. olduğu tespit edildi. Tüm olayı organize ettiği anlaşılan Suriye uyruklu A.A.'nın, İsrail uyruklu şahıslardan 40 bin dolar aldığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basan polis, A.A.'yı evinde yakaladı. Yapılan aramalarda üzerinde Arapça ve İbranice dilinde yazıların bulunduğu bahse konu olayla alakalı delil niteliği taşıyan ajanda ve not kâğıdına el konuldu. A.A.'nın yanı sıra İ.E.T., İsrail uyruklu Y.K. ve S.K. da gözaltına alındı. A.A., Y.K. ve S.K. tutuklanırken, İ.E.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler
'Unabomber' olarak bilinen Ted Kaczynski hücresinde ölü bulundu
Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüştü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Muhterem için değmezdi ama yazdım
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! İnsan hayatını hiçe sayan inşaat için yıkım kararı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!
SON DAKİKA | Başakşehir'de yangın paniği
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasadışı organ ticareti yapan 3 yabancı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA