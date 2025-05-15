Haberler Yaşam Haberleri Adana'da güzellik merkezlerine operasyon: Yasadışı tıbbi müdahalede bulundukları tespit edildi!
Giriş Tarihi: 15.5.2025 10:23 Son Güncelleme: 15.5.2025 10:26

Adana'da güzellik merkezlerine operasyon: Yasadışı tıbbi müdahalede bulundukları tespit edildi!

Adana’da yasadışı tıbbi müdahalede bulunduğu ileri sürülen klinik ve güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Baskında 8 bin 918 ilaç ve 2 bin 718 tıbbi cihaz ele geçirildi, 12 şüpheliye ise adlı işlem yapıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da güzellik merkezlerine operasyon: Yasadışı tıbbi müdahalede bulundukları tespit edildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla, kentte sağlık kabini ve güzellik merkezi gibi 9 ayrı adreste yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulunulduğunu belirledi. Ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Şok baskınlarda 8 bin 918 adet tıbbi ilaç ve 2 bin 718 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Olaylarla ilgili olan 12 kişi hakkında, "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Adana'da güzellik merkezlerine operasyon: Yasadışı tıbbi müdahalede bulundukları tespit edildi!
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