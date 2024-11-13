Yasak aşk baskınında şüpheli ölüm

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen kadının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, 6 Kasım'da Selahaddin Eyyubi Mahallesi,1549 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman boşluğunda ağır yaralı bulunan Suat A. kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, binanın 3'üncü katında oturan seyyar satıcı Cuma K. (37) ile dini nikahlı eşi Nevin B.'yi (34), Suat A.'nın (44) ölümüyle ilgileri oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada, Cuma K.'nın olayda çektiği görüntülere ulaşıldı. Görüntüde, elinde silah olan Cuma K'nin, evinin açılmayan kapısını tekmelemesi, Nevin B.'nin kapıyı açması sonrası odalarda dolaşması ve balkondan Suat A.'yı görmesi yer aldı. Cuma K.'nın aldatıldığını düşündüğü için silahla baskın yaptığı, evdeki Suat A.'nın kaçmak isterken balkondan düştüğü ileri sürüldü.