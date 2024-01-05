Yasak aşk cepten çıktı

İbrahim Canel, 15 yıllık eşi Gamze'nin "Tavukçular Kralı" lakaplı 73 yaşındaki işadamı Natan Hayim'le yıllardır birlikte olduğunu öğrendi Cep telefonundan görüntüler çıkınca ilişkiyi itiraf eden Gamze Canel, iddiaya göre eşini "Kaç seni öldürteceğiz" diye tehdit etti Eşi, kayınpederi, üvey kızının sevgilisi ve Hayim hakkında suç duyurusunda bulunan İbrahim Canel, öldürülmekten korktuğu için yurtdışına gittiğini söyledi
'Tavukçular Kralı' olarak bilinen işadamı Natan Hayim'in ismi film gibi bir yasak aşk, ihanet ve tehdit hikâyesine karıştı. Market işletmecisi İbrahim Canel (50), güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi ve kızının annesi Gamze Canel'in (39) Hayim'le uygunsuz görüntülerini eşinin cep telefonunda gördü. Canel, geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı 15 yıllık eşine cep telefonunun şifresini sordu. Şifreyi girerek eşinin cep telefonunu inceleyen Canel, uygulamadan eşinin işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına bakınca gözlerine inanamadı. Telefondan Hayim'le aşk fotoğrafları da çıkan Gamze Canel, kendisiyle kavgaya tutuşan kocasına ''Kaç git, yoksa seni öldürteceğiz' dedi. Kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrenen İbrahim Canel soluğu başsavcılıkta aldı.
KAYINPEDER İŞİN İÇİNDE
İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim, üvey kızının sevgilisi Umut Aslan ve kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
KORUMA TALEP ETTİ
İbrahim Canel, "Ölüm korkusu nedeniyle yurtdışına çıktım. Suç duyurusunda bulundum. Koruma talep ettim. Adalete güveniyorum. Yakında boşanma davası da açacağım" dedi.
KONUŞMAK İSTEMEDİ
Konuyla ilgili telefonla aradığımız işadamı Natan Hayim, ihanet iddialarını kabul etmezken konuşmak istemediğini söyledi.
KİRALIK KATİLE PARA TRANSFERİ KONUŞMA KAYITLARINDA VAR
İbrahim Canel, avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Müşteki müvekkil İbrahim Canel ile şüpheli Gamze Canel evlidir. Şüpheliler Gamze ile Natan, evlilik dışı ilişki yaşamaktadırlar. Bu nedenle müvekkilden kurtulmak maksadı ile diğer şüpheliler Fakı ve Umut ile birlikte plan kurmak suretiyle şüpheli Fırat'a ilk etapta 6 bin lira vererek müvekkili öldürmesi için azmettirmişlerdir.
Şüpheliler arasındaki para geçişi banka kanalıyla gerçekleştirilmiş olup bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılması talebimiz bulunmaktadır. Müvekkil bu durumu, şüpheli eşinin telefonuna baktığında diğer şüpheliler ile bulunan konuşma kayıtlarından öğrenmiş. Sonrasında eşi olan şüpheliye bunu sorması üzerine şüpheli Gamze'nin bu durumu kendisine itiraf etmesi ve 'Kaç git, yoksa öldürteceğiz seni' şeklinde tehdit etmesi üzerine olayı öğrenmiştir."
EGE-TAV'IN YÜZDE 60'INI 72 MİLYON DOLARA JAPONLARA SATMIŞTI
İZMİR'DE yaşayan işadamı Natan Hayim, Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyurmuştu.