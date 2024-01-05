Yasak aşk cepten çıktı

'Tavukçular Kralı' olarak bilinen işadamı Natan Hayim'in ismi film gibi bir yasak aşk, ihanet ve tehdit hikâyesine karıştı. Market işletmecisi İbrahim Canel (50), güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi ve kızının annesi Gamze Canel'in (39) Hayim'le uygunsuz görüntülerini eşinin cep telefonunda gördü. Canel, geçtiğimiz günlerde birlikte alkol aldığı 15 yıllık eşine cep telefonunun şifresini sordu. Şifreyi girerek eşinin cep telefonunu inceleyen Canel, uygulamadan eşinin işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına bakınca gözlerine inanamadı. Telefondan Hayim'le aşk fotoğrafları da çıkan Gamze Canel, kendisiyle kavgaya tutuşan kocasına ''Kaç git, yoksa seni öldürteceğiz' dedi. Kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrenen İbrahim Canel soluğu başsavcılıkta aldı.İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim, üvey kızının sevgilisi Umut Aslan ve kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.İbrahim Canel, "Ölüm korkusu nedeniyle yurtdışına çıktım. Suç duyurusunda bulundum. Koruma talep ettim. Adalete güveniyorum. Yakında boşanma davası da açacağım" dedi.Konuyla ilgili telefonla aradığımız işadamı Natan Hayim, ihanet iddialarını kabul etmezken konuşmak istemediğini söyledi.İbrahim Canel, avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Müşteki müvekkil İbrahim Canel ile şüpheli Gamze Canel evlidir. Şüpheliler Gamze ile Natan, evlilik dışı ilişki yaşamaktadırlar. Bu nedenle müvekkilden kurtulmak maksadı ile diğer şüpheliler Fakı ve Umut ile birlikte plan kurmak suretiyle şüpheli Fırat'a ilk etapta 6 bin lira vererek müvekkili öldürmesi için azmettirmişlerdir.Şüpheliler arasındaki para geçişi banka kanalıyla gerçekleştirilmiş olup bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılması talebimiz bulunmaktadır. Müvekkil bu durumu, şüpheli eşinin telefonuna baktığında diğer şüpheliler ile bulunan konuşma kayıtlarından öğrenmiş. Sonrasında eşi olan şüpheliye bunu sorması üzerine şüpheli Gamze'nin bu durumu kendisine itiraf etmesi ve 'Kaç git, yoksa öldürteceğiz seni' şeklinde tehdit etmesi üzerine olayı öğrenmiştir."İZMİR'DE yaşayan işadamı Natan Hayim, Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyurmuştu.