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Giriş Tarihi: 16.2.2024 00:05 Son Güncelleme: 16.2.2024 00:09

“Yasak aşk" cinayetinde 4 tutuklama

Kırıkkale'de "yasak aşk" cinayetinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
“Yasak aşk cinayetinde 4 tutuklama

13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta meydana gelen olayda, E.E. isimli şahıs, eşi ile birlikte olduğunu öne sürdüğü Güven Mert Yıldırım'ı bıçakladı. 25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkarılan E.E., R.E., M.E. ve R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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“Yasak aşk" cinayetinde 4 tutuklama
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