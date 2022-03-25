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Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:02 Son Güncelleme: 25.3.2022 14:31

Yasak aşk cinayetine ağır tahrik indirimi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yasak aşk cinayetine ağır tahrik indirimi

Ankara’da akaryakıt istasyonunda eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla ateş ederek öldüren sanık Bekir Akbulut'un yargılandığı davada karar çıktı. Akbulut, eşi kasten öldürmekten ‘Ağırlaştırılmış müebbet’, Mehmet Akif Daşyürek'e karşı eylemi nedeniyle ise ‘müebbet’ hapis cezasına çarptırıldı ancak suçu "ağır tahrik altında işlediği" gerekçesiyle cezası 36 yıla indirildi.

Sanık Bekir Akbulut, eşi Dilek Akbulut ve çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Akif Daşyürek'i ilişkilerinin olduğu iddiasıyla 5 Ağustos 2020'de silahla ateş ederek öldürmüştü. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Akbulut, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları ile maktul yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, buna ilişkin sanıktan savunma yapması için söz verdi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Eşi Dilek Akbulut ile çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Akif Daşyürek'in ilişkilerinin olduğunu telefon mesajlarından fark ettiğini iddia eden Akbulut, bu durumu konuşmak için ikiliyle görüşmeye gittiğini beyan etti. Görüşme esnasında ağır ifadeler kullanıp kendisine yönelik hamle yaptığı için Daşyürek'e ateş ettiğini ileri süren Akbulut, öldürme kastının olmadığını savunarak lehindeki hükümlerin uygulanmasını talep etti.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ

Taraf avukatlarının beyanının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre sanık Akbulut, eşi kasten öldürmekten 'Ağırlaştırılmış müebbet', Mehmet Akif Daşyürek'e karşı eylemi nedeniyle ise 'müebbet' hapis cezasına çarptırıldı ancak suçu "ağır tahrik altında işlediği" gerekçesiyle cezası 36 yıla indirildi. Ayrıca "takdiri indirim" hakkı kullanmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Yasak aşk cinayetine ağır tahrik indirimi
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