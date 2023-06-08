Yasak aşk için kayınbiraderini öldürmüş

Gaziantep-Kilis karayolunda yol denetimi yapan jandarma ekipleri motosikletli bir şahsın durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Yabancı uyruklu şahsın paniklemesi ve üzerindeki kıyafetin kanlı olmasından şüphelenen jandarma ekipleri Muhammed Mustafa (30) adlı şahsı sorgulayınca bir cinayeti ortaya çıkardı.

Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bir süre önce Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla gelerek Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan kayınbiraderi Hasan El Melle'nin (23) ve eşi Dela Maravi'nin evine gelerek bir süre onlarda kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin burada kaldığı sırada genç kadınla yasak aşk yaşamaya başladığı ve ilişkisini rahat yaşamak için Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptığı ve evde oldukları bir anda, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra ülkesine dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Katil zanlısı ile şüpheli-tanık kadın jandarma tarafından gözaltına alınırken, Hassan El Melle'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.