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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Yasak aşk mesajına 1 milyar liralık dava

İşadamı Birol Akpınar sevgilisine atacağı mesajı yanlışlıkla eşine attı. Bunun üzerine Melek Akpınar, 24 yıllık eşine boşanma davası açıp 1 milyar TL tazminat istedi. Mahkeme 75 bin lira nafakaya hükmedip Akpınar’ın mal varlığına tedbir koydu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Yasak aşk mesajına 1 milyar liralık dava
İnşaat, turizm ve sağlık alanında yatırımları bulunan inşaat mühendisi Birol Akpınar ile avukat Melek Akpınar, 1998'de evlendi. İddialara göre iki çocukları olan çift ABD'ye tatile gitti. Bu sırada Birol Akpınar acil işi çıktığını belirterek eşi ve kızını ABD'de bırakıp Türkiye'ye döndü. Uçaktan inen işadamı iddiaya göre sevgilisine, "Çok süslen. Altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" yazdığı mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar'a gönderdi. Eşinin yasak ilişkisi olduğu şokunu yaşayan Melek Akpınar soluğu Türkiye'de aldı. İkinci şoku ise, bahsi geçen sevgilinin, kocasının şirketinde çalışan mimar S.B. isimli kadın olduğunu öğrenince yaşadı. Melek Akpınar, avukatı Sibel Engin aracılığıyla Birol Akpınar ve sevgilisi S.B.'nin Sapanca, İzmir ve Kartalkaya'da birlikte tatil yaptıkları ve aynı odada konakladıkları otellerin mahkeme yoluyla delil tespitini yaptırdı.



Deliller üzerine Melek Akpınar boşanma davasında kocasının 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi tazminat, 850 bin TL de aylık nafaka ödemesi istedi. Melek Akpınar dilekçesinde eşinin kendisini S.B. ile uzun yıllardır aldattığını, Sevgililer Günü'nde tatile çıktıklarını, yurtiçi ve yurtdışına birlikte seyahat ettiklerini ve "İnternet çekmiyor" diyerek kendisiyle ve çocuklarıyla görüntülü konuşmaktan kaçındığını iddia etti. Akpınar, kocasının aşırı alkol aldığını ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, aile bütünlüğünü korumak için bunlara katlandığını söyledi. Öte yandan Akpınar'ın S.B.'yi şirkette üstyapı müdürü yaptığı iddia edildi.

'BAŞINDAN BERİ BİLİYORDU'
Birol Akpınar da hakkındaki iddiaları reddederek, eşi Melek Akpınar'dan 500 bin TL tazminat isteyip avukatı Hüseyin Yıldız aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Dilekçede aldatma olayını Melek Akpınar'ın evliliğin en başından beri bildiğini ve hoş gördüğünü iddia etti. Mahkeme, Birol Akpınar'ın eşine aylık 75 bin TL nafaka ödemesine karar vererek, şirket hisselerine ve mal varlığına ihtiyati tedbir koydu.

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Yasak aşk mesajına 1 milyar liralık dava
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