Yasak aşkıyla mahkemelik oldu

Ankara'da yaşayan avukat Özgür G., 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı sporcu Pınar T.'den eşinin yasak aşkı öğrenmesi üzerine ayrılmak istedi. İddiaya göre; ayrılığı kabul etmeyen Pınar T., Özgür G.'ye aralarında olanları eşine anlatacağını, fotoğraf ve mesajları göstereceğini söyledi. Yine iddiaya göre Pınar T., Özgür G.'nin evine giderek eşine hakaret ve tehditler yağdırdı. Birbirlerine tekme ve tokatlar savuran ikiliden Pınar T. karakola giderek şikâyetçi oldu. Özgür G.'nin eşinin kendisini konuşmaya çağırdığını ancak oraya gittiğinde Özgür G.'nin saldırısına uğradığını öne süren Pınar T., Özgür G.'ye yönelik uzaklaştırma tedbir kararı talep etti. Özgür G. ise ifadesinde Pınar T.'nin kendisini eşine her şeyi anlatmakla tehdit ettiğini iddia ederek, "Oturduğum siteye geldi. Küfrederek 'Sizi rezil edeceğim' dedi. Küfrettiği sırada bana vurdu. Daha sonra arabama taşla vurarak zarar verdi" ifadelerini kullandı. Taraflar uzlaşmayınca açılan kamu davasında Pınar T. ve Özgür G. için hapis istendi.