Yasaklı ırk köpek sahiplerine 100 bin TL ceza

Konya'nın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HAYDİ mobil uygulamasına gelen vatandaşların yoğun olduğu bölgede tehlikeli köpek ırkı gezdirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'ne ulaşan polis, American Staffourtshire cinsi olan köpeğin kaydının olduğu ancak ağızlıksız olarak gezdirildiğini belirledi. Ekipler köpek sahibine 33 bin 399 TL idari para cezası uygulandı.

KÖPEKLERİM ÇALINDI DİYE İHBARDA BULUNDU, KAYITSIZ OLDUKLARI İÇİN 66 BİN TL CEZA YEDİ

Bir değer olayda merkez Karatay ilçesinde yaşandı. Bir kişi Pitbull cinsi köpeklerinin çalındığını belirterek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Karatay Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde bahse konu köpeklerin yerini tespit etti. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri gittikleri adreste buldukları 2 adet köpeğin yasaklı ırklardan olan Pitbull Terrier cinsi olduğu ve kaydının bulunmadığı belirledi. Köpeklere en konularak Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü teslim edildi. Köpek sahibine de 66 bin 798 TL idari para cezası uygulandı.