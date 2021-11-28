Yasal onaylara rağmen cami yapımı durduruldu

İBB yönetiminin, Eyüpsultan Belediyesi'nin öncülüğünde Göktürk'te yaşayan bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin inşaatını durdurduğu öğrenildi.
27 Temmuz 2020 yılında yapım ruhsatı alınan caminin bulunduğu araziye daha önceden konulan yağmur suyu borusu nedeniyle kanal sayılabileceği belirtilerek durdurulduğunu aktaran caminin Mimarı Mehmet Osmanlıoğlu, "Temmuz 2020'de buranın bütün yasal prosedürleri yerine getirilerek ruhsatını alıp inşaata başlandı. Bu cami inşaatı başladıktan sonra İBB yönetimine şikayet gidiyor. Çok eskiden arsanın bir noktasından 10-15 santim çapında bir kanal borusu geçmiş. En sonunda bu caminin yapını durdurmak için İSKİ'ye bakıyorlar. İSKİ'den de onaylı bu iş. Ama İBB, bu küçük kanal borusunu gerekçe göstererek 'burası dere yatağı sayılır, bu binanın yapılmaması lazım' dedi. Sonuçta 'Biz bunu durduruyoruz' dediler ve zabıta gücüyle durdurdular" şeklinde konuştu. Konunun yargıya taşındığını, mahkemenin konuyu incelemek için bilirkişi tayin ettiğini aktaran Osmanlıoğlu "Mahkemenin İTÜ'den atadığı bilirkişi heyeti de caminin yapılmasına engel bir durum yok diyor ama İBB yönetimi inat etmiş. Burayı atıl bekletiyor" dedi.