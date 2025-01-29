Yaşam azminin sembolü fitness eğitmenine veda

Muğla'da geçirdiği felç nedeniyle 5 kez ameliyat olan ve 11 yıl sonra yeniden ayaklanarak yürümeyi başaran fitness eğitmeni Hilal Pektezel'den acı haber geldi. Yaşama mücadelesiyle herkese umut olan Pektezel, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Muğla'da fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Annesini 12 yaşındayken kaybeden Pektezel, zorlu tedavi sürecinde 5 kez ameliyat olarak hayata tutundu. Babası Ali Rıza Pektezel ile ablası Hatice Karaman'ın da destekleriyle moralini yüksek tutan Pektezel, 11 yıl sonra 2022 yılının Mart ayında sol ayağı üzerine basıp yürümeye başlamıştı.42 yaşındaki Pektezel, Manisa'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pektezel'in cenazesi dün Marmaris'in Beldibi Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından Beldibi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.