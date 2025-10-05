Yaşam bostanıyla geleceğe yeşil adım

İstanbul'da Saint-Joseph Lisesi her yaş grubundan insana doğayla bağ kurma, üretme ve paylaşma fırsatı sunan, gençlere sürdürülebilir yaşam kültürünü deneyimleme imkânı sağlayan SJ Yaşam Bostanı'nın açılışını yaptı. Aromatik bitkilerin yanı sıra yerel tohumlardan mevsimlik sebzelerin de yetiştirildiği bostan, disiplinlerarası etkileşime açık özel bir öğrenme ve gelişim alanı olarak tasarlandı. 70'i aşkın bitki çeşidi yetiştirilen SJ Yaşam Bostanı için okul Müdürü Paul Georges, "Yaşam Bostanı, sürdürülebilirlik taahhüdümüzün simgesi" dedi.