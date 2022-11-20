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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Yaşam koçuna şantaj yapıp darp etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Yaşam koçuna şantaj yapıp darp etti
Yaşam koçu Tuğba Öztürk'ün polis memuru olan danışanı Cevat O. ile arası bozuldu. Polis, Öztürk'ün kaldığı otel, gittiği kaferestoran ve mesaj kayıtları gibi kişisel bilgilerini bulup şantaj yaptı. Öztürk'ün, şikâyeti üzerine görev yeri değişen Cevat O. bu kez devreye arkadaşını soktu.



Öztürk'ü arayan ve kendisini Çiğdem olarak tanıtan bir kişi, intikam tehdidinde bulundu. Aynı gün bir kafede Öztürk'ün karşısına çıkıp darp etti. Öztürk, Cevat O. ve eşi Duygu O.'nun azmettirmesiyle Çiğdem K.'nin kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.

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Yaşam koçuna şantaj yapıp darp etti
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