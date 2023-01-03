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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Yaşam savaşını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yaşam savaşını kaybetti
İstanbul Sancaktepe'de geçen hafta eski nişanlısının silahlı saldırısında ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti. 26 Aralık'ta Bedirhan Uysal (22), eski nişanlısı Ülkü Deniz Ersöz'ü (24) ehliyet kursuna giderken aracının önünü keserek kaçırmaya çalışmış, ancak genç kadın ve yanındakilerin direnmesi üzerine silahıyla kurşun yağdırmıştı.



Annesinin gözleri önünde başından ağır yaralanan Ersöz, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak dün acı haber geldi. Ersöz, bir haftadır sürdürdüğü ölüm kalım mücadelesine yenik düştü. Ölüm haberi üzerine ailesi yasa boğulurken, cenazenin bugün toprağa verileceği bildirildi. Uysal ve kendisine yardım eden bir kişi tutuklanmıştı.

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Yaşam savaşını kaybetti
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