Yaşamlarını özel gereksinimli çocuklarına adadılar

Diyarbakır'da 3 anne, özel gereksinimli çocuklarının gelişimi ve hayata tutunmalarını sağlamak için eğitim hayatlarında da onları yalnız bırakmıyor. Songül Ertuğrul, Belkıse Atış ve Özlem Erdoğan, doğduklarından bir süre sonra evlatlarının otizmli ve zihinsel engelli olduğunu öğrendi. Çocuklarının üzerine titreyen anneler, evde gösterdikleri özenin yanı sıra eğitim hayatında da onları yalnız bırakmıyor. Songül Ertuğrul "İlk etapta kızımın durumunu kabullenemedim. Doktoru bana 'Tedavisi ilaç değil, eğitim' dedi.Bunun üzerine hemen işe koyuldum. Rehabilitasyon merkezlerinin yolunu tuttum. Hiç aksatmadım. Elimden geleni yaptım. Her yere götürdüm. Ne gerekiyorsa hepsini yaptım" dedi. Anne Belkıse Atış ise "Otizmin tek tedavisi eğitim, ilgi, sevgi. Son 20 yılımı çocuğuma verdim. Otizmli çocuğa sahip olmak çok zor. Sürekli onunla ilgilendim. Hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacağım" dedi.