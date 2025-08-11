Yaşanan feci kazada, 2 kardeşe motosiklet çarptı; 1 can verdi, diğeri tedavi altında

Yaşanan feci olay, Mersin'in Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi 5856 sokakta meydana geldi. Kazada, 5 yaşındaki İsra ile 7 yaşındaki Muhammed Elosman kardeşler koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, sokaktan geçen 20 yaşındaki Y.E.K., idaresindeki motosiklet çarptı. Motorsikletin çarpması ile çocuklar ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulaslarda müdahale etti. Çocuklardan İsra hayatını olay yerinde kaybederken, abisi Muhammed ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayı gören anne acılar içinde feryat ederken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ilgili soruşturma devam ederken kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, çocukların karşıya geçmeye çalıştığı anda gelen motosikletin çarpma anı yer aldı. Motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.