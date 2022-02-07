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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Yaşasın iyilik

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yaşasın iyilik

Denizli’de, ATM’de unutulan paranın sahibini bulan Yusuf Durmuş, yaşlı adamın 10 yıl önce beraber hac yaptığı kişi çıkması üzerine duygulandı. Tekirdağ’da da 4 çocuk babası hamal, poşette bulduğu 135 bin lirayı sahibine teslim etti

Denizli ve Tekirdağ'da yaşanan iki olay, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Denizli'nin Çivril ilçesinde bir bankanın ATM'sine harçlığını çekmeye giden 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Durmuş, haznede bir miktar paranın olduğunu gördü. Durmuş ATM'nin haznesinde unutulan 4 bin lirayı bankaya teslim ederek, numarasını ve adresini yazdığı not kâğıdını gişeye bıraktı. Yapılan araştırma sonucunda paranın emekli nüfus müdürü Metin Önüçar'a (80) ait olduğu ortaya çıktı. 3 aylık emekli maaşını çekmek için bankaya giden Metin Önüçar'ın 8 bin lira çektiği, ancak 4 bin lirasını ATM'de unuttuğu öğrenildi. Görevlilerden parasını teslim alan Önüçar, Durmuş'un adresine gidip, teşekkür etti. Parasını unutan Metin Önüçar'la sohbet ederken 10 yıl önce berber hac yaptıklarını fark eden Muhammed Yusuf Durmuş, "Sağolsun bana ve arkadaşlarıma ihtiyaçlarımızı sordu, yardım etmek istedi. Çayımızı içtik, sohbet ettik" dedi.



GELEN OLMADI, POLİSE GİTTİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ise hamallık yapan 4 çocuk babası Ergün Gültekin (39), Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir poşet içinde para buldu. Bir süre 'sahibi gelir' diye bekleyen Gültekin, gelen olmayınca da işyerine giderek durumu patronu Hamdi Aktaş'a anlattı. Gültekin ile Aktaş, Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek parayı sahibine ulaştırılması için tutanak karşılığında polise teslim etti.

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Yaşasın iyilik
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