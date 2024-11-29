“Yaşayan tarihten" Başkan Erdoğan’a kutnu sancak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Gaziantep'ten kutnu dokuma Abdulkadir Mekki de ödüle layık görülen sanatçılar arasında yer aldı. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Mekki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutnu dokuma sancağı hediye etti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak ve Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz da Mekki'yi yalnız bırakmadı, heyecanına ortak oldu. Gaziantep'in dünyaca ünlü kutnu dokumasının kuşaktan kuşağa aktarılarak ustaların elinde hayat bulduğunu belirten AK Parti Milletvekili Bakbak, "El tezgahında dokuma ile Gazi Şehrimizde kutnuculuğu yaşatan Abdulkadir Mekki Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alarak Gaziantep'imize büyük gurur yaşattı. Abdulkadir Ustamızı ve değerlerimizi yaşatan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi.