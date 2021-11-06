Yasin 2. nakille lösemiyi yendi

Bursa
'da 2 yıl önce yakalandığı lösemiyi, farklı kardeşlerinden yapılan ikinci naklin ardından yenen 17 yaşındaki Yasin Dalgıç, psikoloji okuyup hastalara destek sağlamak ve umut olmak istiyor. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Dalgıç, 2 yıl önce rahatsızlanarak gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi. Dalgıç'a, uyumlu olduğu belirlenen kardeşinden yapılan ilik nakli tutmadı. Bunun üzerine başka bir kardeşinden daha nakil yapılan Dalgıç, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Anne Türkan Dalgıç da tedavi sürecinde aile birliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.