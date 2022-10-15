Yasin Ekrem Serim kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim nereli, kaç yaşında, önceki görevleri neler?

Yasin Ekrem Serim, 15 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atama kararı duyurulan Serim'le ilgili, Yasin Ekrem Serim kimdir sorusu yanıt arıyor. Çeşitli üniversitelerde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi eğitimi alan Serim'in akademik ve mesleki geçmişi merak ediliyor. Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim nereli, kaç yaşında, önceki görevleri neler? İşte Yasin Ekrem Serim'in özgeçmişi!