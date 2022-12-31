Yasin’in ailesinin yeni yıldan tek bir dileği var: Oğlumuz ölü ya da sağ olarak bulunsun

YENİ YIL DİLEKLERİ: 'OĞLUMUZ ÖLÜ YADA SAĞ BULUNSUN'

Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin, 6 yıl 9 aydır oğullarından gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Çalmadık kapı bırakmayan Şahin ailesinin yeni yıldan en büyük dilekleri ise oğullarından gelecek bir haber. Yeni yılın kendileri için bir anlam ifade etmediğini artık zaman kavramının kendileri için önemini kaybettiğini belirten Ümmü ve Yavuz Şahin, "Yeni yılda herkes bir dilek tutar, bir beklenti içine girer. Bizim tek bir dileğimiz var; oğlumuzun ölü yada sağ olarak bulunsun istiyoruz" dedi.