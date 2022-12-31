Haberler Yaşam Haberleri Yasin’in ailesinin yeni yıldan tek bir dileği var: Oğlumuz ölü ya da sağ olarak bulunsun
Giriş Tarihi: 31.12.2022 16:49 Son Güncelleme: 31.12.2022 16:51

Yasin’in ailesinin yeni yıldan tek bir dileği var: Oğlumuz ölü ya da sağ olarak bulunsun

Konya’nın Akören İlçesinde o dönem 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin’in izine halen rastlanılamadı. Baba Yavuz ve anne Ümmü Şahin 6 yıl 9 aydır çocuklarının yolunu gözlüyor. Şahin ailesi yeni yıldan tek bir dileklerinin olduğunu belirterek, “Oğlumuz ölü ya da sağ olarak bulunsun, başka hiçbir isteğimiz yok” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yasin’in ailesinin yeni yıldan tek bir dileği var: Oğlumuz ölü ya da sağ olarak bulunsun

Konya'nın Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ancak birçok çalışma yapılmasına rağmen bir sonuç alınamadı.

YENİ YIL DİLEKLERİ: 'OĞLUMUZ ÖLÜ YADA SAĞ BULUNSUN'

Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin, 6 yıl 9 aydır oğullarından gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Çalmadık kapı bırakmayan Şahin ailesinin yeni yıldan en büyük dilekleri ise oğullarından gelecek bir haber. Yeni yılın kendileri için bir anlam ifade etmediğini artık zaman kavramının kendileri için önemini kaybettiğini belirten Ümmü ve Yavuz Şahin, "Yeni yılda herkes bir dilek tutar, bir beklenti içine girer. Bizim tek bir dileğimiz var; oğlumuzun ölü yada sağ olarak bulunsun istiyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yasin’in ailesinin yeni yıldan tek bir dileği var: Oğlumuz ölü ya da sağ olarak bulunsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA