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Giriş Tarihi: 10.7.2022 16:59 Son Güncelleme: 10.7.2022 17:08

Yasin’siz 14’üncü bayram

Konya’nın Akören İlçesinde o dönem 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin’in izine 6 yıldır rastlanmadı. 4 çocuğu daha olan anne Ümmü Şahin oğlu olmadan 14’üncü bayramını geçiriyor. Belki bu bayram gelirde diye oğlunun yolunu gözleyen anne Şahin, “Yasin’inim gelip gelimi öpeceği günü bekliyorum. O günün geleceğine inanıyorum” dedi.

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Yasin’siz 14’üncü bayram

Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı. Jandarma ekipleri tarafından soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

'YASİN'SİZ 14 BAYRAM'

Acılı anne Ümmü Şahin Yasin'i olmadan 14'üncü bayramını geçiriyor. 4 çocuğuna sıkı sıkı sarılarak oğlunun hasretini gidermeye çalışan anne Şahin, "Yasin'im olmadan 14'üncü bayram. Ne zaman gelip, ölümü öpecek diye bekliyorum. Diğer yavrularımda onun özlemini gidermeye çalışıyorum ama olmuyor. İnanıyorum ki yavrum birgün çıkıp gelecek ve biz bu bayramları birlikte kutlayacağız. Bir yanımız hep bir eksik. Bayramların da tadı tuzu olmuyor. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Oğlumuz çıkıp gelecek ümidiyle hayata tutunuyoruz" dedi.

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Yasin’siz 14’üncü bayram
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