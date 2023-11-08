Yaşlanmayı 6 yıl yavaşlatan 8 önlem

ABD'liuzmanlar, yaşlanmayı 6 yıla kadar yavaşlatabilecek 8 yöntemi sıraladı. Amerikan Kalp Derneği (AHA) Bilimsel Oturumlar Konferansı'nda sunulan çalışmada, yaş ortalaması 47 olan 6 bin 500 yetişkinin sağlık verilerini incelendi. Araştırmacılar, iyi kalp-damar sağlığına sahip kişilerin biyolojik olarak gerçek yaşlarından 6 yaş daha genç olduğunu belirledi. Kalp sağlığı iyi olanların ortalama gerçek yaşı 41 iken ortalama biyolojik yaşları 36 çıktı. Kalp-damar sağlığı kötü olanların ise ortalama gerçek yaşı 53 iken ortalama biyolojik yaşlarının 57 olduğu belirlendi.Yüksek kardiyovasküler sağlığın, yavaşlamış biyolojik yaşlanma ile ilişkili olduğunu dile getiren Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nden Nour Makarem, kalp sağlığı arttıkça biyolojik yaşlanmanın azaldığını dile getirdi. Amerikan Kalp Derneği tarafından belirlenen ve yaşlanma hızını yavaşlatan 8 sağlık önlemi ise şöyle: Sağlıklı beslenmek, daha aktif olmak, sigarayı bırakmak, sağlıklı uyku, sağlıklı kiloyu korumak, kolesterolü kontrol etmek, kan şekerine dikkat etmek ve kan basıncını yönetmek.