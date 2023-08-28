Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adam 74 yaşındaki eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 28.8.2023 10:10 Son Güncelleme: 28.8.2023 10:16

Yaşlı adam 74 yaşındaki eşini öldürdü

Adana'da 76 yaşındaki Abdullah Sarı, tartıştığı 74 yaşındaki eşi Naile Sarı’yı tabancayla vurup öldürdükten sonra adliyeye giderek polise teslim oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yaşlı adam 74 yaşındaki eşini öldürdü

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah Sarı eşi Naile Sarı ile tartıştı. Tartışma sırasında yaşlı adam eşini tabancayla sırtından vurduktan sonra evden çıktı. Abdullah Sarı suç aletiyle birlikte adliyeye giderek polise eşini vurduğunu ve ev adresini söyledi.

Olayın gerçekleştiği adrese polis ile birlikte sağlık görevlileri sevk edildi. Evin kapısın açılmayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren ekipler, kanlar içerisinde yatan yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile Sarı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Yaşlı adam 74 yaşındaki eşini öldürdü
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