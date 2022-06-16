Yaşlı adam banyoda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Hatice Kuyucak, eşinin kapıyı açmaması üzerine içeri girdi. Kan izlerini gören Kuyucak, eşini banyoda hareketsiz halde yatarken buldu. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede sırt ve boğaz kısmından kesi alet ile yaralandığı tespit edilen Abdullah Kuyucak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.