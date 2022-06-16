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Giriş Tarihi: 16.6.2022 22:02 Son Güncelleme: 16.6.2022 22:02

Yaşlı adam banyoda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yaşlı adam banyoda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Konya’da yaşayan 75 yaşındaki Abdullah Kuyucak evinin banyosunda sırt ve boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Hatice Kuyucak, eşinin kapıyı açmaması üzerine içeri girdi. Kan izlerini gören Kuyucak, eşini banyoda hareketsiz halde yatarken buldu. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede sırt ve boğaz kısmından kesi alet ile yaralandığı tespit edilen Abdullah Kuyucak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yaşlı adam banyoda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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