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Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:27

Yaşlı adam evde ölü bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yaşlı adam evde ölü bulundu

Şanlıurfa'da yalnız yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri yaşlı adamı evde ölü buldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki Mehmet Ö. isimli yaşlı adamı arayan yakınları cevap alamadı. Bunu üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde yaşlı adamı evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yaşlı adam evde ölü bulundu
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