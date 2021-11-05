Yaşlı adam evde ölü bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki Mehmet Ö. isimli yaşlı adamı arayan yakınları cevap alamadı. Bunu üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde yaşlı adamı evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.